محلل سياسي ليبي: اتفاق الصخيرات سقطت شرعيته









قال عبد الحكيم معتوق، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن اتفاق الصخيرات يشوبه عوار قانوي وسقطت شرعيته، لافتا إلى أن مرتزقة فايز السراج تشكل خطرا على الأمن القومي.وأضاف "معتوق"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أن تركيا دولة "هشة" تقوم على أحلام الغزو العثماني، موضحًا: "أحلام أردوغان المريضة أوهمته بالتوسع على حساب ليبيا وسوريا".ولفت إلى أن المسار السياسي يسير بجانب العملية العسكرية للتخلص من الإرهاب في ليبيا، متابعًا: "ليبيا تعاني من أزمة أمنية أولهم فئة التكفيريين الذين استخدموا السلاح للوصول إلى السلطة، والفئة الثانية الجماعات الخارجية على القانون التي تعمل في تهريب البشر والأموال".كما نوه إلى أن الفئة الثالثة في ليبيا ما رشح عن اتفاق الصخيرات من مجلس وحكومة، واللذان شابهما عوار قانوني ولم تنل حكومتهم الثقة، مؤكدًا على أن الجيش الوطني الليبي لن يفرط في أراضيه.