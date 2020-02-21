Advertisements
Advertisements
Advertisements

محلل سياسي ليبي: اتفاق الصخيرات سقطت شرعيته

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:16 م
Advertisements
عبد الحكيم معتوق- محلل سياسي ليبي
عبد الحكيم معتوق- محلل سياسي ليبي
داليا الحسين
Advertisements

قال عبد الحكيم معتوق، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن اتفاق الصخيرات يشوبه عوار قانوي وسقطت شرعيته، لافتا إلى أن مرتزقة فايز السراج تشكل خطرا على الأمن القومي.

وأضاف "معتوق"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أن تركيا دولة "هشة" تقوم على أحلام الغزو العثماني، موضحًا: "أحلام أردوغان المريضة أوهمته بالتوسع على حساب ليبيا وسوريا".

ولفت إلى أن المسار السياسي يسير بجانب العملية العسكرية للتخلص من الإرهاب في ليبيا، متابعًا: "ليبيا تعاني من أزمة أمنية أولهم فئة التكفيريين الذين استخدموا السلاح للوصول إلى السلطة، والفئة الثانية الجماعات الخارجية على القانون التي تعمل في تهريب البشر والأموال".

كما نوه إلى أن الفئة الثالثة في ليبيا ما رشح عن اتفاق الصخيرات من مجلس وحكومة، واللذان شابهما عوار قانوني ولم تنل حكومتهم الثقة، مؤكدًا على أن الجيش الوطني الليبي لن يفرط في أراضيه.

Advertisements

أخبار تهمك

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم 21 فبراير: زيدان يستبعد 7 لاعبين.. حسم مصير سترلينج من الانضمام للريال.. نجم الملكي يجدد تعاقده.. الزجاجي على أعتاب الرحيل

منذ أقل من ساعة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعة

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 21 فبراير: ميسي يختار مهاجم البرسا الجديد.. الأخطبوط يقترب من البلوجرانا.. الإعلان عن قائمة برشلونة لموقعة إيبار

منذ ساعة الا ربع

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ يوم

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد عنيف من حسام عاشور على أحداث قمة السوبر المؤسفة

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:21 م

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

07:13 م

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

08:06 م

ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

08:32 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

02:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status