الصحة الكويتية تطلق دعوة مهمة بشأن فيروس "كورونا"





وجهت وزارة الصحة الكويتية، مساء اليوم الجمعة، دعوة للمواطنين والمقيمين القادمين خلال الأسبوعين الماضيين من دول تم الإعلان عن ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد فيها، وطلبت منهم التواصل معها وذلك للضرورة القصوى؛ حرصًا على صحتهم وسلامة ذويهم.





وجاءت دعوة وزارة الصحة، بالتزامن مع إعلان الخطوط الجوية الكويتية وقف جميع رحلاتها الجوية إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس كورونا.





وقالت الخطوط الكويتية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بتعليمات من وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني، فقد تقرر توقيف تشغيل جميع رحلاتها إلى إيران اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر نظراً لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بمرض كورونا"، مضيفة أنها "أوقفت الرحلات؛ تحاشياً لأي احتمال بانتقال المرض بين الركاب".





وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أعلن في وقت سابق، عدة إجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، منها حظر تصدير المواد الطبية المتعلقة بمواجهة الفيروس، وطالب المواطنين والمقيمين بتجنب التجمعات، خاصة خلال فترة الأعياد الوطنية.





كما أكد المجلس على البعثات الدبلوماسية تأجيل الاحتفالات بالأعياد الوطنية، في إطار خطة الوقاية من فيروس كورونا، مشددًا على أن يكون سفر الموظفين في مهمات رسمية للضرورة فقط.





ووجه الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ خطة الطوارئ للوقاية والحد من دخول وانتشار فيروس كورونا، والاستجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).



