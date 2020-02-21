بهوت شورت هند صبري في أحدث ظهور لها (صور)

نشرت الفنانة هند صبري، مجموعة صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت هند، خلال الصور مرتدية"هوت شورت باللون البني وبليزر بأكمام طويلة باللون التايجرو بوت طويل باللون النبيتي وكان شعرها مرفوع واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالتها بحلق وحقيبة".وعلقت صبري، على الصور قائلة:"حظيت بالكثير من المرح في عرض أزياء في بركاء جراند سنتر اليوم".ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة التونسية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب احد متابعيها قائلًا:"زاي القمر ياهنود والله" وأضاف آخر"الشياكة انتي".ويذكر أن آخر أعمال هند صبري، فيلم "نورا تحلم"، الذي حصلت من خلاله على أفضل ممثلة، ويشارك في البطولة لطفي العبدلي وإيمان الشريف حكيم بو مسعود.