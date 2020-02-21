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تشييع جثمان الصياد المتوفى غرقًا بالكويت في مسقط رأسه بكفر الشيخ

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:14 م
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الجنازة
الجنازة
عمرو الشامي
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شيع المئات من أهالي مركز البرلس بكفر الشيخ، جثمان الصياد "أحمد خالد خواجة" والذي لقي حتفه غرقا في المياه الإقليمية الكويتية بعدما غرق مركبه، قبل 10 أيام، حيث وصل الجثمان صباح اليوم إلي مطار برج العرب بالأسكندرية قادما من الكويت، بعد إنتهاء الإجراءات.

يذكر أنه تم العثور على جثمان الصياد المصري أحمد خالد خواجة، المقيم بالبرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، الذي فقد في المياه الإقليمية الكويتية بعد انقلاب قاربه، الخميس الماضي، وذلك بعد 10 أياما من البحث المكثف من قبل البحرية الكويتية والصيادين.

كانت "الفجر" قد انفردت بنشر الحادثة وتفاصيلها الاثنين الماضي الموافق 10 فبراير، حيث انقلب مركب صيد بحري في المياه الكويتية، وعلى متنه صيادين اثنين مصريين من مركز البرلس بكفر الشيخ، إذ نجا أحدهما وبصحة جيدة يدعى "محمد شمس"، وفقد الأخر يدعى "أحمد خالد خواجة".
تشييع جثمان الصياد المتوفى غرقًا بالكويت في مسقط رأسه بكفر الشيخ
تشييع جثمان الصياد المتوفى غرقًا بالكويت في مسقط رأسه بكفر الشيخ
تشييع جثمان الصياد المتوفى غرقًا بالكويت في مسقط رأسه بكفر الشيخ
تشييع جثمان الصياد المتوفى غرقًا بالكويت في مسقط رأسه بكفر الشيخ
تشييع جثمان الصياد المتوفى غرقًا بالكويت في مسقط رأسه بكفر الشيخ
تشييع جثمان الصياد المتوفى غرقًا بالكويت في مسقط رأسه بكفر الشيخ
تشييع جثمان الصياد المتوفى غرقًا بالكويت في مسقط رأسه بكفر الشيخ
تشييع جثمان الصياد المتوفى غرقًا بالكويت في مسقط رأسه بكفر الشيخ
تشييع جثمان الصياد المتوفى غرقًا بالكويت في مسقط رأسه بكفر الشيخ
تشييع جثمان الصياد المتوفى غرقًا بالكويت في مسقط رأسه بكفر الشيخ
تشييع جثمان الصياد المتوفى غرقًا بالكويت في مسقط رأسه بكفر الشيخ
تشييع جثمان الصياد المتوفى غرقًا بالكويت في مسقط رأسه بكفر الشيخ
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الكلمات المفتاحية

مركز البرلس كفر الشيخ الصياد

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