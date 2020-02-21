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عمرو أديب: محمد بن راشد يصنع الأمل في المنطقة العربية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:09 م
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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن فاعلية "صناع الأمل" بدولة الإمارات تستهدف تسليط الضوء على النماذج التي تصنع الأمل لغيرها.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، من دولة الإمارات، إلى أنه على هامش فاعلية "صناع الأمل" سيكون هناك دعم لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب، لافتا إلى أن منع أغاني المهرجانات من الملفات التي يهتم بها الشارع الإماراتي.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "أن الشيخ محمد بن راشد يقول للعالم إن العالم العربي يحتاج إلى الأمل".
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الكلمات المفتاحية

منع المهرجانات صناع الأمل الإعلامي عمرو أديب

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