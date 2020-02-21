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البنوك السعودية تكشف كيفية استخدام مركبات الإيجار التمويلي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:01 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أوضحت لجنة التوعية المصرفية، أن عقد تأجير المركبة المنتهي بالتمليك، لا يسمح باستخدامها في غير الأغراض المتفق عليها في بنود عقد التأجير المنتهي بالتمليك، إلا بموافقة كتابية من المُؤجر.

وأضافت اللجنة، عبر "تويتر"، أن موافقة المُؤجر أيضا؛ هي شرط لإجراء أي تغييرات في المركبة، وفق نظام التأجير المنتهي بالتمليك .

وشددت اللجنة على عدم جواز استخدام المركبة خلال فترة سداد الأقساط المستحقة عليها كأنها ملك مستخدمها.

ويذكر أن قالت لجنة التوعية المصرفية، عبر حسابها بـ "تويتر"، إنه لا يجوز أن يدفع حامل بطاقة الائتمان أي رسوم إضافية، لأي جهة يشتري منها أي مشتريات.  

وكانت اللجنة شددت في وقت سابق على ضرورة إبلاغ العميل للبنك في حال تعرضه لسرقة بطاقة الائتمان.

وتمكن هذه الخطوة البنوك من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البطاقة من عمليات الاحتيال المالي وذلك بإلغائها.

ويتم بعدها إصدار بطاقة جديدة للعميل، فيما يكون العميل المفقودة بطاقة الائتمان الخاصة به، مسؤولًا عن كافة العمليات المالية التي تتم ببطاقة الائتمان (قبل عملية الإبلاغ).


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الرسوم الاضافية البنوك السعودية الايجار التمويلي

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