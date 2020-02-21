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كاتب ليبي: "السراج" وعد مستشار الرئيس الأثيوبي بمليار دولار لبناء سد النهضة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:06 م
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المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق
المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق
داليا الحسين
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قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق: إن "طاهر السني مندوب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في الأمم المتحدة لا يعرف جغرافيا ليبيا أو قبائلها، ولديه جنسية أمريكية، كما أن عليه قضايا تهريب ينظرها النائب العام".

وأضاف "معتوق"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "السراج التقى مستشار الرئيس الأثيوبي ووعده بمليار دولار لبناء سد النهضة، مشيرا إلى أن السراج وجماعته يسعون لزعزعة الأمن القومي المصري والعربي.

وتابع: "فايز السراج جذب المرتزقة وأهان الليبيين، وترك مساحة للإسلام السياسي للسيطرة على مفاصل الدولة الليبية والارتهان للأجندات الخارجية"، متسائلًا:" هل يوجد في العالم شركات وطنية تخرج إنتاج النفط لصالح المليشيات الإرهابية والتكفيريين!".

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