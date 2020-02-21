بعد الفيديو المتداول مع محمد رمضان.. باسم سمرة يتصدر ترند جوجل

تصدر الفنان باسم سمرة، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد انتشار فيديو له وهو يدفع زميله الفنان محمد رمضان، بقوة في أحد الأفراح الشعبية.





وأشار البعض بإن هناك خلافات بين باسم سمرة ومحمد رمضان، حيث كانت تظهر علامات الغضب على وجه باسم سمرة، في الفيديو المتداول.



لهذا السبب باسم سمر يتصدر ترند جوجل





ورغم انتشار الفيديو بشكل كبير عبر السوشيال ميديا، إلا أن الفنان باسم سمرة، لم يعلق على ذلك، لينفي او يأكد وجود خلافات بينه وبين زميله محمد رمضان.









ومن ناحية أخرى يعرض ل باسم سمرة، فيلم "دماغ شيطان" بدور العرض السينمائي، والذي تشاركه في بطولة الفنانة رانيا يوسف، وكوكبة من النجوم الكبار.