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أمال ماهر تخطف الأنظار بإطلالة بينك

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:51 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة أمال ماهر، مجموعة صور جدية لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصور مرتدية"فستانًا طويل بأكمام شفافة طويل وكان شعرها مموج قصير منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالتها على عقد".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمر يا روحي" وأضاف آخر"اي جمال ده دائمًا خاطفة قلوبنا بصورك الحلوة وجمالك ربنا يخليكي لينا يا أعظم صوت في الدنيا" وأضاف آخر"الجمال كله".



ويذكر أن أخر أعمال أمال ماهر، أغنية "ماتسبنيش"، التي طرحتها في عيد الحب، وطرحته على طريق الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
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