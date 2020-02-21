فرجاني ساسي يتحدث بعد التتويج بالسوبر المصري

أعرب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك عن سعادته البالغة بعد تتويجه بكأس السوبر المصري رفقة الفريق الأبيض بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الخميس بالإمارات.





وأكد "ساسي" أن كأس السوبر المصري هو خامس البطولات التي توج بها مع الزمالك خلال عام ونصف.





وغرد فرجاني ساسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" الحمد الله في سنة ونص البطولة الخامسة ليا مع نادي الزمالك والعاشرة في مسيرتي".





ونجح فرجاني ساسي في التتويج بـ 5 بطولات رفقة النادي الزمالك : كأس مصر، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، والسوبر الإفريقي، والسوبر المصري، والسوبر المصري السعودي.



