المليشيات الحوثية تقصف مقرا للمنظمات الدولية بالحديدة

قامت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، بقصف مقر إقامة المنظمات الدولية جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مليشيا الحوثي قصفت المقر الواقع في مديرية الدريهمي بمنتزه منطقة غليفقة بعشرين قذيفة مدفعية.

ولم يسفر القصف عن سقوط ضحايا باستثناء في تضرر بعض مرافق المقر بشكل محدود.

وتأتي الانتهاكات الحوثية بعد أيام من اتفاق رعته الأمم المتحدة في الأردن، أعلن فيه عن موافقة الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي على تبادل قوائم أسرى بأكثر من 1400 أسير، ضمن اتفاق ستوكهولم.

وأعلن المتحدث باسم التحالف العربي، في وقت سابق الجمعة، اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صواريخ بالستية أطلقها الحوثيين باتجاه المملكة، مشيرا إلى أن تكرار الهجمات يثبت حصولهم على أسلحة من إيران.

وقال العقيد تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الصواريخ أطلقت بطريقة متعمدة، وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن استمرار الانتهاكات والاعتداءات يثبت تواصل تهريب الأسلحة للحوثيين من الحرس الثوري الإيراني، وميليشيات الحوثي تزيف الحقائق في محاولات لرفع معنويات أنصارها.