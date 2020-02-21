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طالبة تحاول الانتحار لمرورها بأزمة نفسية في الإسكندرية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:36 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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حاولت طالبة بالمرحلة الإعدادية بإحدى مدارس الإسكندرية، الانتحار بتناول كمية كبيرة من علاج الاكتئاب، نتيجة معانتها من حالة نفسية سيئة وتم نقلها إلي المستشفي الأميري الجامعي وتمكن الأطباء من إنقاذها.

تلقي اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بوصول فتاة مصابة بحالة إعياء شديدة نتيجة تناولها مادة غير معلومة وجري إسعافها.

وانتقل علي الفور ضباط مباحث القسم، وتيبن بالفحص إقدام فتاة تدعى "م ح ع" 15 عامًا، طالبة بالمرحلة الإعدادية، على الانتحار بتناول كمية من أقراص دوائية، انتقلت على إثرها للمستشفى وتم إسعافها.

وبسؤال والدتها، وتدعى "ر ش م" أقرت بأن إبنتها تعانى من حالة نفسية سيئة، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 2385 لسنة 2020 قسم شرطة سيدى جابر، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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الكلمات المفتاحية

طالبة الانتحار الاكتئاب الإسكندرية

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