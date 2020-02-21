عاجل.. الطيران الكويتي يعلن وقف رحلاته الجوية إلى إيران

أعلن الطيران المدني الكويتي، مساء اليوم الجمعة، وقف رحلاته الجوية من وإلى إيران، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

ويذكر أن السلطات الكويتية، قد قررت في وقت سابق من اليوم، "وقف الرحلات البحرية من وإلى إيران، بسبب فيروس كورونا الجديد"، و جاء ذلك بعد وفاة حالتين في إيران بسبب فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وصرحت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من مساء اليوم، بأن وفدًا لها سيتوجه إلى مدينة ووهان الصينية يوم غد السبت، وتم تعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن فيروس "كورونا"، لافتة إلى أنه تسعى لتنسيق الاستجابة العالمية لكورونا لاحتواء الفيروس.





وقامت السلطات الصينية، يوم 31 ديسمبر الماضي بإطلاع منظمة الصحة العالمية، على انتشار الالتهاب الرئوي من أصل غير معروف في مدينة ووهان الواقعة في قلب الأراضي الصينية، وأثبت الخبراء أن عامل المرض هو الفيروس التاجي من نوع إن.سي.إو.في. 2019.





هذا وتجاوز عدد الأشخاص المصابين في الصين الـ75 ألف شخص، 2236 حالة وفاة، أكثر من 18 ألف تم علاجهم، أما خارج البر الرئيسي للصين، تم اكتشاف أكثر من ألف حالة إصابة في 26 دولة.