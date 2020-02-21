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"لا أنشغل بغير الطريق".. محمد رمضان عبر "إنستجرم"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:41 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة مرتدي"جاكيت شتوي فرو باللون الاسود وكاب باللون الاسود ونضارة شمس وخاتم".

وعلق محمد، على الصورة قائلًا:"لا انشغل بغير الطريق".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"الاسطورة نجم العالم كله" وأضاف آخر"بالتوفيق أن شاءالله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"منور يا عالمي".


ويذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "زالزال"، الذي شارك به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة هنادي مهنى ومنى عبد الغني وماجد المصري وأحمد صيام.
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الكلمات المفتاحية

محمد رمضان وناصر البرنس

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