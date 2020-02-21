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محمد عساف يطرح أغنية "شهالحلاوه" والجمهور:"أكثر مطرب عربي ظبط اللهجة العراقية"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:19 م
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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طرح الفنان الفلسطيني محمد عساف، اليوم أغنية جديدة له باللهجة العراقية تسمى" شهالحلاوه" عبر قناة "اليوتيوب"

حققت الأغنية نجاحاً كبيراً حتى الآن، فكانت نسبة المشاهدة على موقع "يوتيوب" 112,945، والأغنية من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبود.


علق الجمهور على الأغنية بموقع "اليوتيوب" قائلين:"تخبل الأغنية"، وقال معجب آخر:"أكثر مطرب عربي ظبط اللهجة العراقية...بدون أي غلطة باللفظ العراقي"، وكتب آخر:"أحلى واحد يغني عراقي فدوه روح الفلسطين وأهله".

وتقول كلمات الأغنية:"شهالحلاوه وهالنزاكه وهالجمال....سحر بعيونك حبيبي شي خيال...فدوه للغمازة اروح...والشفايف والشعر...صارلي شقد اني عايش...ماشفت هيجي بشر".

أتت هذه الأغنية بعد النجاح الذى حققه الأغنيتين الذي قام بطرحهم مؤخراً "مكانك خالى"، "بصراحة"

وسُجلت الأغنية في دبي، وشارك الملحن علي صابر بتلحينها، وتوزيع موسيقي لعثمان عبود، وكانت هذه المرة الأولى التي انى فيها عساف باللهجة العراقية، وقدم فيها هذا اللون، لإرضاء الذائقة الفنية.

وتقول كلمات أغنية "مكانك خالي":"صح مامتت من فرقتك، بس ناسي راحت بالي، ياناسي ياكوني وهلي، من تبعد اشيبقالي، هوه انت وياي واحس، كلش مكانك خالي، خالي".
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