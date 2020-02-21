Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - الأهلي 0 × 1 الفتح | الدوري السعودي الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:24 م Advertisements Advertisements Advertisements أخبار تهمك تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا منذ حوالي 22 ساعة سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر منذ حوالي 8 ساعات فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير منذ حوالي 13 ساعة أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك منذ حوالي 16 ساعة الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي منذ حوالي 10 ساعة بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري منذ ساعة و نصف قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر منذ حوالي 5 ساعات فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية منذ حوالي 11 ساعة الكشف عن موقف ميسي من المشاركة ضد إيبار منذ ساعتين و 33 دقيقة أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر منذ حوالي 7 ساعات ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري منذ ساعة و 7 دقيقة خاص - ماذا تقول اللوائح بعد واقعة شيكابالا مع جماهير الأهلي؟ منذ ساعتين و 47 دقيقة لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب منذ ساعتين و 42 دقيقة عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر منذ حوالي 3 ساعات الأهلي يستقر على عقوبة كهربا منذ ساعتين و 26 دقيقة عاجل.. رد عنيف من حسام عاشور على أحداث قمة السوبر المؤسفة منذ أقل من ساعتين