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رغم تتويج الزمالك بالسوبر.. الأهلي يعتلي صدارة الأندية الإفريقية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:22 م
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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حرص موقع «soccer laduma» الجنوب إفريقي، على نشر تقرير له مساء اليوم الجمعة عن تصنيف الأندية في قارة إفريقيا وذلك بحسب موقع « footballdatabase» العالمي المتخصص في الإحصائيات.

 

وتصدر الأهلي المصري القائمة بحصوله على 1657 نقطة يليه الترجي الرياضي التونسي بـ 1646 نقطة، في حين حل الزمالك في المرتبة التاسعة برصيد 1534 نقطة.

 

وكان الزمالك توج قبل أيام بالسوبر الإفريقي على حساب الترجي الرياضي التونسي، ثم أعقبه بتتويح محلي بالسوبر أمام غريمه التقليدي الأهلي.

 

ترتيب الأندية الإفريقية:

 

1 - الأهلي ( مصر ) -  1657

 

2 - الترجي ( تونس) - 1646

 

3- مازيمبي ( الكونغو) - 1600

 

4- المريخ ( السودان ) - 1551

 

5 - النجم الساحلي ( تونس ) - 1548

 

6 - الهلال (السودان) -  1545

 

7 - صن داونز ( جنوب إفريقيا ) - 1539

 

8 - الوداد ( المغرب ) -  1536

 

9 - الزمالك ( مصر ) - 1534

 

10 -  الصفاقسي ( تونس ) - 1521

رغم تتويج الزمالك بالسوبر.. الأهلي يعتلي صدارة الأندية الإفريقية
رغم تتويج الزمالك بالسوبر.. الأهلي يعتلي صدارة الأندية الإفريقية
رغم تتويج الزمالك بالسوبر.. الأهلي يعتلي صدارة الأندية الإفريقية
رغم تتويج الزمالك بالسوبر.. الأهلي يعتلي صدارة الأندية الإفريقية
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رياضة الزمالك الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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