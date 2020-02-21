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تعرف على موعد حفل محمد حماقي في الجامعة الأمريكية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:30 م
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بوابة الفجر
أماني سلام
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يستعد النجم محمد حماقي، لإحياء حغل غنائي كبير في الجامعة الأمريكية، والمقرر يقام في يوم ٦ مارس المقبل.



ويقدم النجم محمد حماقي، باقة من أجمل أعماله الغنائية الحديثة والقديمة خلال الحفل ليكون حفل مميزة كعادته.



يشار إلي أن محمد حماقي، كان أحتفل بعيد الحب في العاصمة باريس بإحدي الفنادق الكبرى، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير.
تعرف على موعد حفل محمد حماقي في الجامعة الأمريكية
تعرف على موعد حفل محمد حماقي في الجامعة الأمريكية
تعرف على موعد حفل محمد حماقي في الجامعة الأمريكية
تعرف على موعد حفل محمد حماقي في الجامعة الأمريكية
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