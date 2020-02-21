"الأحوال المدنية" تعلن استمرار عمل حملة هويتي انتمائي..غدًا

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الجمعة، استمرار عمل حملة هويتي انتمائي، غدًا السبت، في عدد من مكاتب الأحوال المدنية النسائية بمنطقة الرياض.

وقالت الأحوال عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن العمل سيبدأ في تمام الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً.

ومكاتب الأحوال التي تعمل يوم السبت في الرياض هي: الرياض 1 (الوشم)، الرياض 3 (الناصرية)، الرياض 5 (القطار مول)، الرياض 6 (العثين مول)، الرياض 9 (المروج)، الرياض 11 (المركز الإداري بالسلي) رماح.

وكما قدمت المديرية العامة للجوازات، مجموعةً من النصائح المهمة لسفر آمن بدون مشاكل أو مُعوِّقات، وذكَّرت المواطنين بعدد من الإجراءات للتأكُّد من سلامة وثائق السفر لتجنُّب المساءلة.

وقالت "الجوازات"، في تغريدة عبر حسابها عبر "تويتر"، اليوم الجمعة: "التأكد من سلامة وثائق السفر تحمي أصحابها من المساءلة.. ولتسعد بسفرك، تأكد من أن بيانات الهوية وصورة صاحب الهوية واضحة، على أن يتبقى على انتهاء الصلاحية أكثر من 3 أشهر، وكذلك إصدار تصاريح السفر اللازمة، وأن تكون الهوية خالية من التلف".

وفيما يتعلق بجواز السفر، أكدت الجوازات أهمية أن تكون بيانات جواز السفر مقروءة، وصورة صاحب الجواز واضحة، وأن يتبقَّى على انتهاء مدة صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى الدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر إلى الدول الأخرى، وكذلك التأكد من اشتراطات الدول المراد السفر إليها إذا كانت تتطلب تأشيرة دخول.