حقيقة فيديو اعتداء باسم سمرة على محمد رمضان

وقدم محمد رمضان خلال حضوره عدد من أغانيه، أبرزها "مافيا"، و"زلزال"، و"نمبر وان"، و"السلطان"، و"أنساي"، وبارك للعريس وهو جاره القديم قبل شهرته.





وبعد الفرح كتب رمضان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "ألف مبروك يا عبد الهادي يا ابن العيلة الغالية على قلبى.. صاحبى وابن صاحبى وعمك صاحبى"، ونشر فيديو خلال غنائه في الحفل.