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حقيقة فيديو اعتداء باسم سمرة على محمد رمضان
الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:06 م
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تصدر الفنان باسم سمرة، محركات بحث جوجل، اليوم الجمعة، بعد انتشار فيديو يدفع فيه محمد رمضان وكاد أن يقع من على المسرح، وذلك خلال غنائه في فرح شعبي بمنطقة المنيب بالجيزة، ونظر إليه رمضان متعجبًا من هذا السلوك الذي بدر منه وحتي أنه لم يعتذر له.
وعلق الفنان باسم سمرة في تصريحات صحفية على الفيديو الذي انتشر بشكل كبير، أنه لم يكن يقصد الاعتداء على الفنان محمد رمضان، وأن الواقعة كانت بسبب تدافع الناس على المسرح.
وعلق الفنان باسم سمرة في تصريحات صحفية على الفيديو الذي انتشر بشكل كبير، أنه لم يكن يقصد الاعتداء على الفنان محمد رمضان، وأن الواقعة كانت بسبب تدافع الناس على المسرح.
وقدم محمد رمضان خلال حضوره عدد من أغانيه، أبرزها "مافيا"، و"زلزال"، و"نمبر وان"، و"السلطان"، و"أنساي"، وبارك للعريس وهو جاره القديم قبل شهرته.
وبعد الفرح كتب رمضان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "ألف مبروك يا عبد الهادي يا ابن العيلة الغالية على قلبى.. صاحبى وابن صاحبى وعمك صاحبى"، ونشر فيديو خلال غنائه في الحفل.
ويصور الفنان محمد رمضان حاليًا مسلسل "البرنس"، الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل، وتم الانتهاء من تصوير نصف مشاهد المسلسل حتى الآن، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم.
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