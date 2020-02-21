مكافحة الإدمان: فصحنا 128 ألف موظف في 2019





أوضح الدكتور هشام جمعة، أخصائي بمشروع صندوق ومكافحة وعلاج الإدمان، أنهم قاموا بالكشف عن 128 ألف موظف في العام الماضي.وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن نسبة الحالات الإيجابية كانت 8% في البداية، وبنهاية العام وصلت إلى 2%.وأشار أخصائي بمشروع صندوق ومكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن 25 ألف موظف تقدموا طواعية عند بداية الحملة للعلاج.