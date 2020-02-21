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tamwin.com.eg موقع دعم مصر الإلكتروني لتحديث بينات بطاقة التموين

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:29 م
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أرشيفية
أرشيفية
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tamwin.com.eg موقع دعم مصر الإلكتروني لتحديث بينات بطاقة التموين

يتوالى دخول حاملي البطاقات التموينية على رابط موقع دعم مصر الإلكتروني www.tamwin.com.eg وذلك لإتمام عملية تحديث بيانات بطاقات التموين بتسجيل وإضافة رقم الموبايل على الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث يعمل موقع دعم مصر على مدار اليوم طوال 24 ساعة في استقبال زائري الموقع، ويمكنك الآن الدخول على موفع دعم مصر الإلكتروني لتحديث أو تعديل أو استكمال البيانات الخاصة بحاملي بطاقات التموين، هذا وقد بلغ عدد من قان بتحديث بياناته منذ بداية فبراير حتى يوم 19 فبراير ما يقارب 11 مليون من حاملي بطاقات التموين وذلك حسب ما صرح به مصدر مسئول.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية صرف المقررات التموينية وكذلك صرف الخبز المدعم لا علاقة لها بتسجيل رقم الموبايل، حيث يتم الصرف بدون أي عقبات، ومن خلال تصريحات المسئولين يتضح أن عملية تسجيل رقم هاتف محمول لكل بطاقة تموينية الهدف منه صالح المواطن، وذلك حتى يتمكن من استقبال رسائل وزارة التموين النصية أو الصوتية والتي تُخبر عملائها من أصحاب بطاقات التموين بكل جديد يصدر من قرارات أو معلومات.

كما سنوضح لكم طريقة تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر حيث قد أكدت الوزارة أن تلك الخطوة تأتي لمصلحة صاحب البطاقة، هذه الخطوة مهمة حيث أنه فى إطار استكمال قواعد بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية، وستتيح التواصل مع أصحاب البطاقات في حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع، وأن ذلك لن يوقف أى بطاقة نهائيا وإنما لمصلحة أصحاب البطاقات للتواصل معهم.


أهمية تحديث بطاقة التموين وتسجيل وإضافة رقم الموبيل على موقع دعم مصر

التواصل المباشر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

التأكد من صاحب البطاقة وذلك بتسجيله رقم موبايل مُسجل باسمه لدى إحدى شركات الاتصالات العاملة بمصر
يتمكن المواطن من استقبال الرسائل النصية أو الصوتية الصادرة عن وزارة التموين.

التعرف على المعلومات الصحيحة بعيداً عن الشائعات المُغرضة.

التعرف على المعارض والعروض التي تقدمها وزارة التموين وأوقاتها وأماكنها.

التأكد من شكاوى المواطنين من خلال هاتف مسجل باسم صاحب كل بطاقة تموينية.


خطوات اضافة رقم الموبايل موقع دعم مصر

من خلال رابط  رابط موقع دعم مصر يستطيع المواطنين أصحاب البطاقات التموينية طلب تسجيل الموبايل للبطاقات التموينية ومن خلال السطور التالية سنشرح لكم خطوات تسجيل رقم الهاتف وتحديث بيانات البطاقة عبر موقع إدارة دعم مصر من خلال إضافة رقم الموبايل أو تعديله للاستفادة منه بشكل شخصي والحصول على المعلومات التي تصدرها الوزارة كل شهر وفى حالة عدم تسجيل رقم التليفون باسم صاحب البطاقة لا يتم تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر.


الدخول على موقع دعم مصر 

اختيار ايقونة (سجل موبايلك).

إدخال رقم البطاقة التموينية الخاصة بك في الخانة المخصصة لها.

إدخال رقم البطاقة القومية الخاصة بصاحب البطاقة.

اختيار المحافظة التابعة لصاحب البطاقة التموينية.

الضغط على أيقونة عرض لعرض النتائج.

إدخال رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة او باحدى المسجلين على البطاقة.

الضغط على  ايقونة حفظ حفظ البيانات.


كيفية تحديث بيانات بطاقة التموين وتسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر

الدخول على رابط موقع وزارة التموين الرسمي لإدارة دعم مصر.

الضغط على خانة “سجل موبايلك”.

إدخال الرقم القومي.

إدخال رقم البطاقة التموينية.

اختيار المحافظة.

الضغط على كلمة عرض.

إدخال رقم التليفون المحمول.

الضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.

tamwin.com.eg موقع دعم مصر الإلكتروني لتحديث بينات بطاقة التموين
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