ليفانتي ضد الريال في (الليجا) | موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع





ليفانتي ضد الريال في الدوري الإسباني "الليجا"





ليفانتي ضد الريال، سيحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليفانتي مساء غدًا السبت، على ملعب " سويتات دي فالنسيا"، في إطار منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" 2020/2019.





موعد مباراة ليفانتي ضد الريال في الدوري الإسباني

ستُقام مباراة ليفانتي ضد الريال في الدوري الإسباني مساء غدًا السبت، في تمام الساعة 10 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة ليفانتي ضد الريال في الدوري الإسباني

ستُذاع مباراة ليفانتي ضد الريال في الدوري الإسباني حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 3" الرياضية المُشفرة beIN SPORTS HD 3.





التشكيل المتوقع للريال أمام ليفانتي في الدوري الإسباني:-





ومن المتوقع أن يبدأ الريال المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - رافائيل فاران - سيرجيو راموس - مارسيلو.

خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: جاريث بيل - كريم بنزيما - إدين هازارد .



ويتربع فريق ريال مدريد على عرش جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 53 نقطة، بينما يحتل ليفانتي المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.





ويسعى المرينجي لمصالحة جماهيره بعد تعثره المفاجئ بالجولة الماضية ضد فريق سيلتا فيجو في الدوري، حيث سيدخل اللقاء ليعزز تصدره لجدول الليجا، وتعد أيضًا البروفة الأخيرة قبل اللقاء المرتقب في دوري أبطال أوروبا أمام ما نشستر سيتي .



