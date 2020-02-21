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"شيلني ياحسام".. شيرين عبدالوهاب لزوجها على المسرح (فيديو)

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:42 م
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بوابة الفجر
كتبت: نادين نجدي
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تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة شرين عبدالوهاب، من الحفل الذي أحيته أمس الخميس في دولة الكويت، وسط حضور عدد كبير من جمهورها، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان يتناول مقطع شيرين وهي تنادي على زوجها الفنان حسام حبيب، لكي يحملها من على المسرح وينزلها إلى الأرض لتقترب من جمهورها قائلة:"حسام ممكن تيجي تشيلني..عايزة أنزل تحت" ، ولبى حبيب طلبها وجاء لحملها وأنزلها إلى الأرض، وعندما فعل ذلك هتف الجمهور كثيراً.


علق الجمهور على هذا الفيديو المتداول على موقع "تويتر" قائلين:"‏ما الحب طلع حلو اهو" ، ونشر معجب آخر الفيديو قائلاً:"‏بيعاملها بطيبة واحساس وبيدلعها قدام الناس وسوبر مان كمان!!" ، ونشر آخر الفيديو وعلق عليه قائلاً:"‏هو انا ليه محدش بيعاملني بطيبه واحساس ويدعلني قدام الناس كدا زي شرين".

يُذكر أن شيرين عبدالوهاب تستعد لغناء تتر المسلسل اللبناني "عشرين عشرين"، الذي يعرض رمضان المقبل، بعدما غنت العام الماضي تتر مسلسل "خمسة ونص".
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