رشاد عبده: التقرير الاقتصادية العالمية أثبتت تحسن الاقتصاد المصري



وتابع رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية،" الأصلاح الاقتصادي جعل الجنيه المصري أفضل ثاني عملة أداءً في العالم، وحقق حماية اجتماعية جيدة للمواطنين."



قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي و رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن هناك عديد من التقرير الاقتصادية التى تدل على تحسن الاقتصاد المصري، من ضمنها تقرير أمريكي صدر منتصف العام الماضي كشف أن مصر ستكون سادس أقوى اقتصاد على مستوى العالم فى 2030، و تقرير وكالة "بلومبرج" العالمية الذي توقع نفس الأمر.وأضاف "عبده" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أن هذه التوقعات نتيجة لارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وارتفاع معدل الأنفاق على البنية التحتية.وأشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية إلى أن الدولة المصرية تحولت من دولة مستوردة للطاقة إلى دولة مصدرة لها، لافتا إلى أن بلادنا شهدت نهضة اقتصادية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.