"مكافحة الإدمان": نستهدف تحسين نظرة المجتمع للمتعافين





قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي بمشروع صندوق ومكافحة وعلاج الإدمان، إن وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر العديد من التوجيهات وتطلق الحملات لدمج المتعافين في المجتمع.وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم يستهدفون تحسين نظرة المجتمع للمتعافين من الإدمان، وأن يصبحوا منتجين في المجتمع مرة أخرى.وأكد، أخصائي بمشروع صندوق ومكافحة علاج الإدمان، أن القرار هو أول خطوة من خطوات التعافي، موضحًا أن رقم الخط الساخن هو 16023.