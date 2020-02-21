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الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثا أهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:29 م
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بوتين وأردوغان
بوتين وأردوغان
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونطيره التركي رجب طيب أردوغان، اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم الجمعة، وبحثا الوضع في ليبيا، مؤكدين على "أهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين".

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين، في هذا الشأن: "تم بحث مشكلة التسوية الليبية، والتأكيد على أهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين الدولي، الذي انعقد في يوم الأحد الموافق 19 يناير الماضي".

ويذكر أن العاصمة الألمانية، قد استضافت يوم 19 يناير الماضي، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو)، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

وأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.

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الكلمات المفتاحية

مؤتمر برلين بوتين برلين الكرملين الرئيس الروسي الرئيس التركي أردوغان

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