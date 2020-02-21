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إلغاء مباراة الجزيرة والحمام بالقسم الثالث

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:36 م
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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قرر أحمد حمدي حكم مباراة مركز شباب الحمام والجزيرة في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر بسبب عدم تواجد الأمن بملعب اللقاء .

وإنتظر الحكم حتي ميعاد المباراة ولم يحضر الأمن فقام بكتابة تقريرة ورفض خوض اللقاء.

يذكر أن مركز شباب الحمام يحتل المركز السابع برصيد 13نقطة وفريق الجزيرة يحتل المركز الثاني برصيد 23نقطة.

في إطار مباريات الجولة حقق مركز شباب برج العرب مفاجأة كبيرة بالفوز علي فريق مطروح بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما بمطروح عصر اليوم في إطار مباريات الجولة السادسة عشر للمجموعة الثانية عشر ب مطروح ليرفع برج العرب رصيدة للنقطة ال15 بينما توقف رصيد مطروح عند النقطة ال20 وعلي ملعب برج العرب تمكن الحرية من عرقلة مسيرة الهلال بالفوز علية بهدفين نظيفين ليرفع الحرية رصيدة للنقطة 20 ويتوقف رصيد الهلال عند النقطة 24 .

ويستضيف اليوم فريق المصري السلوم صاحب المركز الثالث برصيد 21 نقطة فريق شباب الضبعة صاحب المركز الخامس 17نقطة ويسعي الفريقين للفوز حيث يسعي المصري لمواصلة المنافسة علي الصعود ، بينما يسعي شباب الضبعة للفوز للدخول في منطقة الأمان.

ترتيب المجموعة الثانية عشر ب
1- الهلال 24نقطة
2- الجزيرة 23 نقطة
3- المصري السلوم 21 نقطة
4- مطروح 20نقطة
5- الحرية 20نقطة
6- شباب الضبعة 17نقطة
7- برج العرب 15نقطة
8- مركز شباب الحمام 13نقطة
9- الشرطة 6نقاط

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