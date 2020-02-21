Advertisements
Advertisements
Advertisements

أليجري: برشلونة "جوارديولا" لن يتكرر

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:32 م
Advertisements
أليجري
أليجري
أحمد عصام
Advertisements

علق ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس الإيطالي السابق عن رأيه في المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال أليجري في تصريحات صحفية : "‏برشلونة بيب كان فريق استثنائي، وحاولنا نسخ ما فعلوه لكن الأمر لم ينجح، لأن هناك ميسي واحد فقط".

وأضاف : "مان سيتي يلعب كرة مختلفة لأن بيب ذكي ويعرف خصائص لاعبيه لكن برشلونة لن يتكرر، وكان لديهم تشافي وانييستا بالإضافة إلى ميسي الذي يستطيع مراوغة 8 لاعبين".

يذكر أن فريق برشلونة تحت قيادة بيب جوارديولا نجح في حصد جميع البطولات والسياسية خلال موسم واحد مع المدرب الإسباني.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ ساعة

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ ساعة و نصف

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - ماذا تقول اللوائح بعد واقعة شيكابالا مع جماهير الأهلي؟

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الكشف عن موقف ميسي من المشاركة ضد إيبار

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رد عنيف من حسام عاشور على أحداث قمة السوبر المؤسفة

منذ أقل من ساعتين

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

منذ ساعتين و 38 دقيقة

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

07:13 م

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

06:57 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

02:15 م

ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

08:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status