أليجري: برشلونة "جوارديولا" لن يتكرر





علق ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس الإيطالي السابق عن رأيه في المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.





وقال أليجري في تصريحات صحفية : "‏برشلونة بيب كان فريق استثنائي، وحاولنا نسخ ما فعلوه لكن الأمر لم ينجح، لأن هناك ميسي واحد فقط".





وأضاف : "مان سيتي يلعب كرة مختلفة لأن بيب ذكي ويعرف خصائص لاعبيه لكن برشلونة لن يتكرر، وكان لديهم تشافي وانييستا بالإضافة إلى ميسي الذي يستطيع مراوغة 8 لاعبين".





يذكر أن فريق برشلونة تحت قيادة بيب جوارديولا نجح في حصد جميع البطولات والسياسية خلال موسم واحد مع المدرب الإسباني.



