أكد مدريد كاسيميرو لاعب ريال مدريد الإسباني، إن زميله في الفريق غاريث بيل يستحق مزيداً من التقدير والاحترام من جانب الجمهور، الذي كثيراً ما يركز على ما يقوم به مهاجم منتخب ويلز بعيداً عن المستطيل الأخضر.



وأحرز بيل الكثير من الأهداف الحاسمة لفريقه في المباريات الأهم لكن الإعلام الإسباني كثيراً ما يتهم المهاجم الويلزي الدولي بعدم الالتزام الكامل.



وقال البرازيلي كاسيميرو في تصريحات إذاعية: "أنا أدافع عن بيل، إنه لاعب فذ، الناس فقط يتحدثون عن الأمور السيئة التي يقوم بها خارج الملعب ولا يتكلمون عن الأمور التي يقوم بها ببراعة مثل الأهداف التي أحرزها في مباريات نهائية والتي أدت لفوزنا بألقاب".



وانتقدت وسائل إعلام إسبانية حب بيل للغولف وخاصة عندما رقص مع زملائه في منتخب ويلز أمام لافتة تقول: "ويلز، غولف، مدريد، بهذا الترتيب".



كما تعرض لانتقادات مماثلة بسبب مغادرته المباريات مبكراً للهروب من الزحام المروري عندما يكون مصاباً.



لكن كاسيميرو يركز على إنجازات بيل المتميزة مثل هدفه الحاسم في شباك برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا في 2014 وأهدافه التي لا تنسى في مرمى أتلتيكو مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2014 و2018.



وقال كاسيميرو عن ذلك: "إذا ما أعتبر أنه لا مانع لديه من القيام بهذه الأمور فعلينا أن نحترم ذلك، لا أهتم بما يقوم به خارج الملعب، عندما أفكر في بيل فأنا أفكر فيما يقوم به على أرض الملعب وهو بالنسبة لي في هذا الجانب واحد من أفضل (اللاعبين) الموجودين على الساحة".