" تقرير"الدولار سيتراجع أمام الجنيه إلى تلك المستويات في 2020

كشف تقرير اقتصادي صادر عن بنك أبو ظبي الأول، أ نالجنيه المصري سيحقق ارتفاعات بنسبة 5% خلال عام 2020.

وارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 3% منذ بداية عام 2020 وحتى الآن، وسط ارتفاع حجم التدفقات النقدية على الاقتصاد والتى بلغت نحو 12 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

وأضاف " البنك" في تقرير عن آفاق الاستثمار، إن الجنيه سيصل سعر بيعه بالبنوك إلى 15.5 جنيه نهاية عام 2020، مقارنة بمستويات 15.60 حاليا، حيث لو حقق أنخفاضات بعد تلك المستويات لم تكن مفاجئة.

وأوضح" ابو ظبي الأول"، أن خفض أسعار الفائدة المتوقع أن يستكمل خلال عام 2020، سيساعد على أنتعاش عدد من القطاعات الاقتصادية بالبلاد على رأسهم القطاع العقاري.

وكان البنك المركزي اعلن تثبيت سعر الفائدة على الايداع والاقتراض خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية أمس الخميس عند مستويات 12.25% و13.25% على الترتيب.

وعن أحتمال توقيع مصر اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى، أكد أن الأتفاق الغير تمويلي الجديد الذي من المتوقع أن يتم توقيعه مع الصندوق سيساعد في دفع عجلة الاصلاحات الهيكلية؛ لتحسين مناخ الاستثمار.