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ندوة عن "حرب الشائعات" بمستقبل وطن في الغردقة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:27 م
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الندوة
الندوة
محمد طه
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عقد حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف ندوة تثقيفية تحت عنوان "أمانة الكلمة وحرب الشائعات" بمحافظة البحر الاحمر تحت اشراف عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة وذلك بمدينة الغردقة بمقر الحزب بالهلال.

حاضرت بالندوة هبة بلال مدربة تنمية بشرية والتي أكدت خلال كلمتها أن الإشاعة مرض سريع الانتشار ينهش خلايا المجتمع المترابط كما أنها تلعب دورًا كبيرًا في شق الصفوف وبث السموم من جهات لا نعلم مصدرها خاصة فيما يتعلق بالأخبار فلا يجب على المستقبِل أن يعيد إرسالها لأن هناك جهات رسمية منوطة بهذا الدور

وخلال كلمته بالندوة، أشار عبد الرازق حسن أمين التقييم والمتابعة بالمحافظة الي أن الإشاعات من أخطر الآفات التي تضر بالمجتمع وتؤدي إلى الفتن فلقد أوصانا الله عز وجل من تحرّي الدقة وان نأخذ حذرنا ونتأكد من صحة المعلومة قبل نقلها قال الله عز وجل.

وفي ختام الندوة أوصى عماد سيف الدين امين الحزب بالمحافظة بضرورة توعية الأبناء من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي التي تشوه الحقيقة وتجعلهم ينساقون وراء الشائعات.

فيما أكد المهندس، أحمد الدقاق أمين تنظيم الحزب بمحافظة البحر الأحمر، على دور الحزب فى مواجهة حرب الشائعات، موضحًا أن مصر تواجه حرب جديدة لا تقل خطورة عن الميلشيات ويجب علينا جميعًا الوقوف صفا واحدا أمامها.
ندوة عن "حرب الشائعات" بمستقبل وطن في الغردقة
ندوة عن "حرب الشائعات" بمستقبل وطن في الغردقة
ندوة عن "حرب الشائعات" بمستقبل وطن في الغردقة
ندوة عن "حرب الشائعات" بمستقبل وطن في الغردقة
ندوة عن "حرب الشائعات" بمستقبل وطن في الغردقة
ندوة عن "حرب الشائعات" بمستقبل وطن في الغردقة
ندوة عن "حرب الشائعات" بمستقبل وطن في الغردقة
ندوة عن "حرب الشائعات" بمستقبل وطن في الغردقة
ندوة عن "حرب الشائعات" بمستقبل وطن في الغردقة
ندوة عن "حرب الشائعات" بمستقبل وطن في الغردقة
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الكلمات المفتاحية

ندوة تثقيفية حزب مستقبل وطن البحر الاحمر

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