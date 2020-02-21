أحمد سمير فرج يكشف لـ"ألفجر الفني" سبب أختياره أحمد صلاح حسني بطلًا لـ"ختم النمر"

وكشف "فرج" في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" ، أنه أختار الفنان أحمد صلاح حسني، بطلًا لمسلسل"ختم النمر" لعدة عوامل من أهمها أن أحمد يتملك الاساسيات التي جعلتني وجعلت شركة الإنتاج توافق على تصعيده بطلًا لاول مره، بالأضافة أنه يتملك عوامل التمثيل وعوامل النجاح وأيضًا شكله وطوله، كما أنه ممثل مطيع جدًا وهذا المشروع ابتنى على يده موضحًا ذلك قائلًا:"الفكرة جت واشتغلنا وهو حضرها من الاول وحافظ الفكرة بكل تفاصيلها".





وأضاف سمير فرج، أنه لم يشعر بالقلق او الشك عندما أختار أحمد بطلًا لاول مره، لانه سبق وقدم أكثر من عمل يعتمد على تصعيد الفنان بطلًا لاول مره مثل الفنان حسن الرداد والفنانة يسرا اللوزي فصعدهم لاول مره في مسلسل "أدم وجميلة" ومسلسل "ظل الريس" ثم ياسمين صبري في مسلسل "حكايتي"، ففكرة التصعيد بالنسبالي أصبحت معروفة.



ويذكر أن مسلسل "ختم النمر" ينمتي لنوعية الأعمال ذات 45 حلقة، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد صلاح حسني ونسرين طافش وأسلام جمال.



يواصل المخرج أحمد سمير فرج، تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "ختم النمر"، الذي تدور أحداثة في إطار اجتماعي رومانسي، ويعرض حاليًا عبر شاشة التلفزيون.