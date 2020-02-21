Advertisements
Advertisements
Advertisements

المملكة تعلن تدشين عصر الغاز بتطوير حقل "الجافورة"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
أعلنت اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية، عقد اجتماعاً برئاسة لي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 20 / 2 / 2020م، واطلعت على خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كيلومتراً وعرض 100 كيلو متر، ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 ترليون قدم مكعب من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.

وقد أثنى ولي العهد على جهود الشركة الوطنية "أرامكو السعودية" في تطوير الحقل، بحجم استثمارات تصل إلى 110 مليارات دولار (412 مليار ريال) ستؤدي مراحل تطويره إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجياً ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 ترليون قدم مكعب عام 2036 تمثل نحو 25 بالمائة من الإنتاج الحالي. وبسبب خاصية الحقل سيكون قادراً بإذن الله على إنتاج نحو 130 ألف برميل يومياً من الإيثان تمثل نحو 40 بالمائة من الإنتاج الحالي ونحو 500 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 34 بالمائة من الإنتاج الحالي.

ووجه سموه بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج الحقل من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030.

وأشار ولي العهد إلى أن تطوير الحقل سيحقق طوال 22 عاماً من بداية تطويره دخلاً صافياً للحكومة بنحو 8.6 مليار دولار سنوياً (32 مليار ريال) ويرفد الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بـ 20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنوياً ويؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في تلك القطاعات وغيرها. وسيجعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للبترول. وسيؤدي تطوير الحقل إضافة إلى برامج المملكة في تطوير الطاقات المتجددة إلى تحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محلياً ويدعم من سجلها في حماية البيئة واستدامتها.

وأكد ولي العهد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي واستغلال الميزات النسبية في المملكة وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عصر الغاز حقل الجافورة تدشين المملكة

أخبار تهمك

الكشف عن موقف ميسي من المشاركة ضد إيبار

منذ ساعة و نصف

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

منذ أقل من ساعتين

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد عنيف من حسام عاشور على أحداث قمة السوبر المؤسفة

منذ ساعة الا ربع

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 10 ساعات

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ ساعة و 23 دقيقة

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ نصف ساعة

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - ماذا تقول اللوائح بعد واقعة شيكابالا مع جماهير الأهلي؟

منذ أقل من ساعتين

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "أرامكو" تقفز لـ333 مليار برميل في 2017 بسبب احتياطياتها النفطية

13 مليون متر مكعب يوميًا.. الجزائر تبدأ الإنتاج في حقل توات للغاز

إيران تستغل ترنح قطر وتستكمل الاستيلاء على عرش الغاز الطبيعي

"أرامكو" توقّع عقوداً بـ 18 مليار دولار لرفع إنتاج حقلي المرجان والبري

الرئيس الأمريكي: لا ضرورة للسحب من احتياطي النفط بعد "هجوم أرامكو"

"رويترز": أرامكو تستعيد إنتاج النفط أسرع من المتوقع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

06:57 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

02:15 م

عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر

06:27 م

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

07:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status