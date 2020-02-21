الأمم المتحدة: مباحثات وقف إطلاق النار في ليبيا "تسير بالاتجاه الصحيح"





قال مبعوث منظمة الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، مساء اليوم الجمعة، إن "محادثات وقف إطلاق النار في ليبيا، التي ترعاها الأمم المتحدة تسير في الاتجاه الصحيح"، مضيفاً إنه "يواجه عقبات تتعلق بانتهاكات حظر الأسلحة والهدنة، التي أعلنت الشهر الماضي"، وفقاً لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".





وتابع سلامة : أنه "يتوقع انعقاد المحادثات السياسية في المدينة السويسرية في 26 من فبراير الجاري، لكنه يعمل على إجراءات لبناء الثقة".





وأوضح: "نحاول بالتوازي جعل السفر الجوي أكثر أمنا في ليبيا، لا سيما من مطار معيتيقة وكذلك مصراتة، ونحاول أيضًا إعادة فتح الميناء حتى يكون ميناء آمنا"، وقال بشأن ملف تبادل السجناء: "نحاول المساعدة في تبادل للسجناء بين الطرفين".



