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دعم مصر البطاقة التموينية‬‎ | رابط سريع لإضافة رقم موبايلك لتحديث بيانات بطاقة التموين (Register now) عبر موقع دعم مصر 2020 الالكتروني Support Egypt

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:09 م
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دعم مصر البطاقة التموينية‬‎
دعم مصر البطاقة التموينية‬‎
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دعم مصر البطاقة التموينية‬‎ | رابط سريع لإضافة رقم موبايلك لتحديث بيانات بطاقة التموين (Register now) عبر موقع دعم مصر 2020 الالكتروني Support Egypt

دعم مصر البطاقة التموينية‬‎، نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكتروني، كل ما تريدون معرفته عن تحديث بيانات بطاقة التموين وإضافة رقم الموبايل الخاص بك بموقع دعم مصر، حيث صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن (دعم مصر) هو الموقع الوحيد المخصص لاستقبال جميع طلبات المواطنين لتحديث بيانات البطاقات التموينية الخاصة بهم على مدار 24 ساعة، وذلك من أجل اسضافة أرقام تليفون المحمول على بطاقة التموين.

ومن المفترض أو اللازم، أن يكون رقم الموبايل الخاص بأحد أفراد الأسرة وجميع الأفراد المستفيدين في البطاقة، ومن خلال السطور التالية سنستعرض لكم طريقة تحديث بطاقة التموين الخاصة بالمواطنين عبر دعم مصر البطاقة التموينية‬‎.

وأصبح الآن بإمكان المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بتحديث بيانات بطاقة التموين من خلال إضافة رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر البطاقة التموينية‬‎ عبر الرابط التالي (اضغط هنا)، حيث قامت وزارة التموين بالإعلان عن عملية التحديث الخاصة ببطاقات التموين 2020 من خلال موقع دعم مصر، وتعمل الوزارة على جمع بيانات المواطنين المستفيدين من منظومة دعم السلع.

دعم مصر البطاقة التموينية ‬‎ 2020الإلكتروني
يعتبر دعم مصر البطاقة التموينية ‬‎ 2020هو الموقع المسؤول عن كافة العمليات الإلكترونية التي تخص بطاقات التموني، هذا الموقع تابع لوزارة الإنتاج الحربي، ويقوم المستفيدين من الدعم بالدخول على هذا الموقع من أجل تسجيل المواليد الجدد وتحديث كافة البيانات أو الاستفسارات التي تخص منظومة الدعم والسلع التموينية، وأيضًا منظومة الخبز.

موقع دعم مصر البطاقة التموينية | تحديث البيانات 2020
ازدادت في الأونة الأخيرة عمليات البحث عن موقع دعم مصر البطاقة التموينية لتحديث البيانات، حيث يشمل التحديث إضافة رقم الموبايل كي يتمكن المواطن من تحديث البطاقة بكل سهولة ورفع كفاءة البيانات ومواكبة التكنولوجيا الحديثة لكي يحصل كل مواطن على حقه عبر كتابة المعلومات إلكترونيًا بشكل صحيح وتفادي الأخطاء في الطرق التقليدية، حيث التسجيل في الملفات والأوراق وكذلك العمل على توفير وقت وجهد كل من يعمل في مكاتب التموين وأصحاب البطاقات المحدثة أيضًا.

طريقة تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر البطاقة التموينية
وسنقدم لكم بالخطوات طريقة تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر البطاقة التموينية لتحديث البيانات للأفراد بكل سهولة ويسر، ويمكنكم الآن اتباع التعليمات التالية لتقوم بإضافة رقم المحمول بشكل صحيح، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكوى بخصوص الاستعلام عن طريقة إضافة رقم الموبايل إلى بطاقات التموين على موقع دعم مصر اتبع التالي:-

- على المواطن الدخول على الموقع الرسمي لدعم مصر عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

- قم بالضغط على "زر" سجل رقم الموبايل.

- قم بتسجيل رقم البطاقة التموينية الخاصة بك.

- إضافة الرقم الوطني لصاحب البطاقة التموينية.

- قم بالتحديد على المحافظة التابع لها.

- قم بإضافة رقم الموبايل الخاص بك.

- اضغط على زر "حفظ" لحفظ المعلومات الخاصة بك عقب ادخالها.

وبعد ذلك، ستظهر لك قائمة قم بملئ الخانات التالية بالبيانات المطلوبة، وبعد ذلك قم بعمل حفظ ومن ثم سوف يتم حفظ رقم المحمول على بطاقة التموين.

دعم مصر البطاقة التموينية‬‎ | رابط سريع لإضافة رقم موبايلك لتحديث بيانات بطاقة التموين (Register now) عبر موقع دعم مصر 2020 الالكتروني Support Egypt

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