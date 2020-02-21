Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي التفكير في المباراة القادمة أمام الزمالك ببطولة الدوري يوم 24 فبراير المقبل.


واستقر فايلر على الدفع برمضان صبحي لاعب وسط الفريق في الشوط الثاني من لقاء الزمالك المقبل ببطولة الدوري من أجل تجهيزه للقاء صن داونز الجنوب إفريقى، ضمن منافسات ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.


وتعافي رضمان صبحي من الإًابة التي تعرض لها في الفترة الماضية ولكن فايلر فضل عدم مشاركته في لقاء السوبر أمام الزمالك كاجراء احترازي.



وكان فايلر أعلن استبعاد رمضان صبحى من لقاء السوبر لأسباب فنية، فى المباراة التى خسره الأهلى بضربات الترجيح أمام الزمالك.

Advertisements

أخبار تهمك

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 20 ساعة

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن موقف ميسي من المشاركة ضد إيبار

منذ ساعة و نصف

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 12 ساعة

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

منذ أقل من ساعتين

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ نصف ساعة

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

خاص - ماذا تقول اللوائح بعد واقعة شيكابالا مع جماهير الأهلي؟

منذ أقل من ساعتين

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. رد عنيف من حسام عاشور على أحداث قمة السوبر المؤسفة

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 م

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

06:57 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

02:15 م

عاجل - شيكابالا مُهدد بالشطب بعد أحداث مباراة السوبر

06:27 م

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

07:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status