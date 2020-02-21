بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي التفكير في المباراة القادمة أمام الزمالك ببطولة الدوري يوم 24 فبراير المقبل.









واستقر فايلر على الدفع برمضان صبحي لاعب وسط الفريق في الشوط الثاني من لقاء الزمالك المقبل ببطولة الدوري من أجل تجهيزه للقاء صن داونز الجنوب إفريقى، ضمن منافسات ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.









وتعافي رضمان صبحي من الإًابة التي تعرض لها في الفترة الماضية ولكن فايلر فضل عدم مشاركته في لقاء السوبر أمام الزمالك كاجراء احترازي.







