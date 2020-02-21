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بكري: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ45 مليار دولار

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:10 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن قوى الشر لازالت تحاول إفساد مسيرة التنمية التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يشعر بآلام المواطنين الاقتصادية.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الدولة المصرية بدأت في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن معدل النمو ارتفع، بالإضافة إلى أن معدل التضخم انخفض بشكل كبير، وأصبح لدينا سياسة مالية ناجحة.

وتابع عضو مجلس النواب أن الاحتياطي النقدي المصري وصل إلى 45 مليار دولار بعد أن كان في معدلات صعبة قبل الإصلاح الاقتصادي، كما أنه حصل على شهادات دولية تؤكد نجاح عملية الإصلاح.

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الكلمات المفتاحية

السيسي الاحتياطي النقدي الإعلامي مصطفى بكري

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