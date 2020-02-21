مدرب بيراميدز: فريقنا يتحسن من مباراة لأخرى.. وحققنا الأهم أمام الإسماعيلي

أبدى الكرواتي انتي تشاتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سعادته بفوز فريقه على الإسماعيلي، بهدف نظيف والصعود لدور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وقال تشاتشيتش خلال المؤتمر الصحفي: "الأهم في بطولة الكأس أن تفوز في كل مباراة، وهو ما نجحنا به في نهاية المباراة، استطعنا إحراز هدف عن طريق انطوي، في نهاية الشوط الأول".

وأضاف :"ارتكبنا بعض الأخطاء في مباراة اليوم ، ومهدي سليمان انقذ مرمانا في أكثر من كرة، ولكن الهدف الاسمي لنا من المباراة كان تخطي الاسماعيلي وهذه المرحلة من بطولة الكأس.

ووجه المدرب الكرواتي الشكر للاعبيه على الفوز والتقدم خطوة في بطولة كأس مصر، لافتا إلى أن الاسماعيلي لا يستحق الخسارة في مباراة اليوم.

وأوضح مدرب بيراميدز، أنه سيعمل على علاج الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه في المباريات المقبلة، مشيرا إلي أنه هناك تحسن كبير في المستوى من مباراة لآخري.

واختتم تشاتشيتش: "أبلغت لاعبي بيراميدز بين شوطي المباراة أن الاسماعيلي يلعب على الكرات الطولية العالية، ولذلك طالبت لاعبي بيراميدز بضرورة اللعب على الأرض وهو ما تحقق وحصلنا على الفوز".