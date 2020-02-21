مايا دياب تستعد لطرح أغنية "أنا سوبر مايا"

تستعد الفنانة اللبنانية مايا دياب،لطرح أغنيتها الجديدة "أنا مايا دياب" وتعاونت فيها مع الفنان زياد برجي ونشرت البوستر الترويجيس للأغنية وتظهر فيه بصورة كرتونية ل"سوبر وومن".



وذكرت"دياب" في تصريح لها مع ETبالعربي أن "سوبر مايا" ليس لها علاقة بالقوة ولكنها مختلفة عن أغنية "القوية" لنوال الزغبي ولطيفة "أنا الأقوى"،وأنها تستعد لتصوير فيديو كليب الأغنية "teaser".ولكنه يكون بعيدا عن فكرة ال



ويذكر أن آخر أعمال مايا دياب أغنية "يابا يابا" والتي طرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" على طريقة الفيديو كليب