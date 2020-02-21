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بيراميدز يطيح بالإسماعيلي من كأس مصر بهدف "أنطوي"
الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:01 م
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الفجر الرياضي
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تأهل نادي بيراميدز إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في دور الستة عشر.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء عن طريق الغاني جون أنطوي.
وبهذا الفوز يتأهل بيراميدز إلى ربع النهائي ليضرب موعدا مع طلائع الجيش ويضع حدا لمشوار الدراويش في المسابقة المحلية.
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