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بسبب كورونا.. مفوضية حقوق الإنسان العراقية تدعو لدخول مرحلة الإنذار "ج"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:45 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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دعت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، مساء اليوم الجمعة، إلى دخول البلاد مرحلة الإنذار الصحي "ج" بسبب انتسار فيروس "كورونا" الجديد.

وكانت السلطات العراقية قد منعت في وقت سابق، دخول الإيرانيين عبر منافذها الحدودية لمدة 3 أيام بسبب فيروس كورونا.

وقررت وزارة الداخلية العراقية، يوم أمس الخميس، تعليق منح التأشيرة السياحية للإيرانيين مباشرة، في إجراء احترازي ضد فيروس كورونا، وخاطبت وزارة الصحة رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي؛ لمنع السفر إلى إيران والوفود منها، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن الخطوط الجوية العراقية علقت رحلاتها إلى إيران كإجراء احترازي من فيروس كورونا الجديد.

وفي نفس السياق، أعلن مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، أن فيروس كورونا انتشر في العديد من المدن،و بدأ انتشار كورونا في مدينة قم، ومع انتقال الناس وصل إلى عدة مدن في البلاد منها طهران وبابل وآراك ورشت وغيرها، ومن المحتمل أن يكون موجودا في كل مدن إيران، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.

هذا وأكدت إيران، اليوم، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس، توفيت حالتان منها، وأعلنت وزارة الصحة وفاة شخصين من أصل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 4 وفيات.
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مفوضية حقوق الإنسان العراقية كورونا فيروس كورونا العراق احتجاجات العراق

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