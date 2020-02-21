"التنسيق الحضاري" يكشف خطة تطوير ميدان التحرير والمناطق المحيطة

قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن ميدان التحرير يعد ميدان محوريا، وله طبيعة خاصة، موضحًا أن مشروع تطوير ميدان التحرير مشروع متكامل بين عدة جهات، ويخدم مشروع تطوير القاهرة التراثية.



وأشار "أبوسعدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أنه تم إعادة صياغة وجهات كافة المحلات المطلة على ميدان التحرير، فضلا على أنه تم إزالة كافة التعديات، مؤكدا أن الشكل الجمالي لميدان التحرير بعد التطوير بدأ يظهر للمارة.



وأضاف رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن كافة وجهات المباني المطلة على ميدان التحرير لها طراز معماري متميز، وهم يعملون على إعادتها على ما كانت عليه، لافتا إلى أنه يستهدفون وجود صورة بصرية مختلفة تجعل المواطنين يشعرون بجودة الحياة في وسط البلد.

