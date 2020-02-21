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انطلاق فعاليات المؤتمر السابع للمغتربين مع البابا تواضروس

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:52 م
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المؤتمر
المؤتمر
ماريان ناجى
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بدأت، اليوم الجمعة، فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المغتربين الذي تنظمه أسقفية الشباب في بيت القديس سمعان الخراز بوادي النطرون.

ويلتقي الشباب المغتربون في هذا المؤتمر مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ويحضره هذا العام من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا داود أسقف المنصورة، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.
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الكلمات المفتاحية

وادي النطرون مؤتمر المغتربين الكرازة المرقسية

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