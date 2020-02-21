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عاجل.. رد عنيف من حسام عاشور على أحداث قمة السوبر المؤسفة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:50 م
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حسام عاشور
حسام عاشور
علي نبوي
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علق حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأحداث التي أعقبت مباراة فريقه بالأمس أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

 

وكتب عاشور عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام": "جمهور الأهلي سيظل هو الأعظم وهو درع الأمان ولا نقبل الإساءة أبدًا في حقه أو في حق الأهلي".

 

وأضاف :"ونعد الجميع بالرد على كل من أساء داخل الملعب كما تعلمنا داخل النادي الأهلي".

عاجل.. رد عنيف من حسام عاشور على أحداث قمة السوبر المؤسفة
عاجل.. رد عنيف من حسام عاشور على أحداث قمة السوبر المؤسفة
عاجل.. رد عنيف من حسام عاشور على أحداث قمة السوبر المؤسفة
عاجل.. رد عنيف من حسام عاشور على أحداث قمة السوبر المؤسفة
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الكلمات المفتاحية

رياضة حسام عاشور السوبر المصرى الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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