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تفاصيل إعداد "التضامن" قاعدة بيانات لذوى الإعاقة من ضعاف السمع

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:49 م
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وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
أمنية فوزي
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كشفت نادية عبد الله، رئيس المؤسسة المصرية لحقوق الصم ومترجمي لغة الإشار، تفاصيل اجتماعهم مع وزيرة التضامن الإجتماعي، قائلة إن وزارة التضامن أعلنت عن إعداد قاعدة بيانات لذوي الإعاقة في مصر، وإطلاق حملة لتوفير السماعات لضعاف السمع.

وأضافت "عبد الله"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن وزارة التضامن أولت اهتمامًا كبيرًا بالمترجمين، واعتماد مترجمي لغة الإشارة، وقاموس الإشارة، وخدمات ذوي الإعاقة داخل الخدمات، والتدريب على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية.

وتابعت أن وزارة التضامن تطرقت إلى التشغيل بنسبة الـ5%، حيث اهتمت بذوي الإعاقة بشكل عام، وذوي الإعاقة السمعية بشكل خاص.

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الكلمات المفتاحية

ضعاف السمع ذوي الإعاقة التضامن الإجتماعي

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