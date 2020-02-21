أسماء جلال تكشف لـ"الفجر الفني" عن أصعب مشاهد مسلسل "حكايات بنات الجزء الرابع"

تواصل الفنانة أسماء جلال، تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "حكايات بنات" الجزء الرابع، ويقوم ببطولة المسلسل الفنانة ميرنا نور الدين، وهند عبدالحليم، وهاجر أحمد، وأحمد كرارة، ومن إخراج مصطفى أبوسيف.





وكشفت أسماء في تصريح خاص ل ـ"الفجر الفني" أن هناك العديد من الصعوبات التي واجهتها أثناء تصوير الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" ومن أكبر الصعوبات التي واجهتها هي قسوة برودة المناخ الجوي في مدينة "روفا" حيث كانت تصور في درجة حراره 3 او 4 موضحة ذلك قائلة:"الجو كان ثلج حرفيًا كنا لابسين كذا شراب وأكثر من بنطلون والجو كان برد في عضمنا وكنا بنصور في روفا ولا يوجد اي نوع من أنواع التدفئة وكان تسعين في المئة من تصوير المشاهد في هذه المدينة والأصعب من ذلك اننا دائمًا لا نرتدي ملابس تدفي وكنا بنعيد المشهد أكثر من مره ومن كذا زاوية".





وأشارت جلال، أن كواليس المسلسل ممتعه جدًا ومليئة بالروح الشبابية والحب بين فريق العمل، فلوكيشن التصوير كان دمه خفيف وخصوصًا انه يربطها بفريق العمل الصداقة.







ويذكر أن آخر أعمال أسماء جلال، مسلسل "بخط اليد"، الذي تدور أحداثة في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد رزق وسوسن بدر وإيمان العاصي، والمسلسل من إخراج شيرين عادل.