قبائل ومشايخ ليبيا يتوعدوا بمقاضاة قطر وتركيا (فيديو)





أطلق مشايخ وأعيان قبائل ليبية، خلال اجتماعهم بمدينة ترهونة المشاركون في الملتقى العام لمشايخ وأعيان ونخب ليبيا، دعوة لمقاومة كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا.





كما دعوا إلى مقاومة الغزو التركي ومن يسانده في ليبيا، وتوعدوا بمقاضاة قطر وتركيا أمام المحاكم الدولية؛ لتسببهما في تفاقم الأزمة الليبية ودعم الميليشيات وجلب المرتزقة، مؤكدين على دعمهم لمجلس النواب ولقيادة الجيش الوطني، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".





وطالب المشايخ الأمم المتحدة بسحب اعترافها بالمجلس الرئاسي، بسبب مشاركته في تأييد جلب المرتزقة إلى ليبيا، ونوّه المجتمعون في الملتقى أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة لن تقبل أي حكم خارجي أو سيادة دول أخرى على مقدراتها.







