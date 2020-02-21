السفير محمد العرابي يكشف كواليس إجراء مبارك لعملية جراحية في ألمانيا





كشف السفير محمد العرابي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن كواليس إجراء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عملية جراحية في ألمانيا أثناء فترة عمله.وقال "العرابي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدى مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، إن "مبارك" كان رئيسا لمصر آنذاك وسافر بسرية تامة إلى ألمانيا لإجراء العملية الجراحية، موضحًا: "عرفت قبل العملية بأسبوع".وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق: "كان المطلوب مني أحضر المستشفى والمطار الذي ستهبط فيه الطائرة والفندق الذي سيقيم فيه دون وجود إعلام، وهذه الأمور في غاية الصعوبة"، لافتًا إلى أن سرية الأمر وعدم ذكر اسم الشخصية هو ما صعب المهمة.