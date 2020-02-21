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محافظ الغربية: قرى المحافظة جواهر.. ونسعى لتحويلها إلى نموذجية منتجة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:43 م
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الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة زراعية، ولكن تتميز بوجود عدد كبير من القرى المنتجة، حيث تم حصر هذه القرى، للعمل على أن تكون قرى نموذجية منتجة.

وأشار "رحمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أنهم يستهدفون أن تكون القرى المنتجة أكثر انتاجًا، ويتعلم أبنائها حرف جديدة، حتى وإن سافر أبنائها يكون معهم حرفة يعملون بها.

وأضاف محافظ الغربية، أن المحافظة بها 21 قرية واصفا إياهم بـ الجواهر، موضحا أنهم يعملون على تطوير كافة الطرق، والاهتمام بالحرف التي تتميز بها القرى، منوها بأن هناك قرية مشتهرة بزراعة العنب الذي يصنع منه الزبيب.
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الكلمات المفتاحية

محافظ الغربية القرى

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